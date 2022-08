Dodo pronto a raccogliere l’eredità di Odriozola sulla fascia destra

L’acquisto fin qui più oneroso della Fiorentina in questa sessione di mercato risponde al nome di Dodò, o meglio Domilson Cordeiro dos Santos, di professione terzino destro.

Un giocatore cresciuto nel Vitoria Guimaraes, in Portogallo, e poi pescato dall’ottimo scouting dello Shakhtar Donetsk: il club ucraino ci ha creduto fin da subito, tanto da inserirlo in rosa come terzino destro titolare. Da 2019 fino allo scoppio della guerra in Ucraina, Dodò ha giocato con la squadra di Donetsk ben 97 partite, firmando 5 gol e totalizzando soprattutto 17 assist.

Le sue doti migliori sono dribbling, esplosività, spinta: tutti elementi che per gli addetti ai lavori ne fanno in fase offensiva uno dei migliori terzini al mondo. Adesso il prossimo step sarà quello di migliorare in fase difensiva, proprio come fatto da Alvaro Odriozola. Vincenzo Italiano ha dimostrato che il suo metodo funziona e non sarà certo un’impresa così ardua educare il terzino brasiliano a imparare i meccanismi di una retroguardia italiana a quattro, dato che già con De Zerbi ha conosciuto alcuni tatticismo importanti a riguardo.

Il brasiliano è pronto a mettere la freccia, non far rimpiangere Odriozola e conquistare Firenze.