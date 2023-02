Dodô, quanti pasticci, menomale che c’è Terzic! Doppietta di Cabral, che prima di assegnare il secondo gol si consulta al VAR… Personale

Partenza decisa. Gol subito. Gambe che fanno giacomo giacomo. Tre minuti di terrore, poi il gol che ristabilisce la tranquillità e la qualificazione che torna in tasca. Infine la rimonta con la possibile sconfitta che si trasforma in vittoria.

Clamoroso il caso, credo il primo nella storia della tecnologia applicata al calcio, dell’arbitro che rovescia la decisione della goal line tecnology. Le immagini non mostrano un impazzimento dell’orologio del signor Bastien, quindi il gol di Cabral era buono a tutti gli effetti. Fortunatamente resterà un dettaglio.

Sirigu – 5 – Due tiri all’angolino e lui ci arriva, ma in ritardo. Incerto in un’altra parata a terra dove non trattiene il pallone. Non certo un esordio da incorniciare.

Dodò – 5 – Avvia l’azione del gol che restituisce un pizzico di tranquillità. Ma prima e dopo combina solo pasticci. Permette all’avversario di crossare indisturbato per il gol di Castro.

Terzic – 7 – Se a Cabral hanno cancellato il gol, a lui hanno cancellato l’assist (un bel cross di sinistro). Entra benissimo in partita facendo dimenticare il penoso Dodo.

Cabral – 8 – Segni due prendi uno. L’arbitro gli cancella un gol buono convalidato dalla tecnologia. Quando insacca di suola al volo la rete della vittoria, mima la consultazione col Var e indica il centrocampo. Pure spiritoso.

