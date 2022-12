Dodô: “Quasi non credevo alla possibilità di giocare in Italia. Ma ho stabilito un patto sin da subito con la Fiorentina”

Attraverso un’intervista rilasciata a La Nazione, il difensore della Fiorentina Dodô, ha raccontato un retroscena sul suo passaggio in viola: “Mi arrivò una telefonata di Burdisso, poi l’interessamento diretto di Barone e di Pradè. Quasi non ci credevo potessi arrivare a giocare in Italia. Non ci pensai due volte, dissi subito di sì. Ma a un patto: volevo diventare della Fiorentina a titolo definitivo e non solo in prestito perchè là, in Ucraina non volevo tornare”.

Poi ha concluso: “Mi chiamò anche il presidente Rocco e il sogno è diventato realtà”.