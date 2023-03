Dodô: “Sono tornato ai miei livelli, voglio dimostrare ai tifosi che sono un grande calciatore”

Il terzino della Fiorentina Dodo ha parlato ai canali ufficiali della società viola, commentando la partita contro il Lecce vinta per 1-0. Queste le sue parole: “Sono felice, perché possiamo lavorare con calma in vista dell’Inter adesso. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo giocato giovedì in Turchia, siamo tornati a casa venerdì e abbiamo avuto una bella mentalità per essere a disposizione oggi.

Io sono tornato al mio livello alto di calcio, voglio dimostrare a tutti i tifosi viola che sono un grande calciatore. Sto benissimo fisicamente e sono molto felice. A San Siro sarà una partita difficile, ma vogliamo provarci”