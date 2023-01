Dodô sotto la zucca paglierina dimentica di infilare il cervello. Jovic? Un cartonato avrebbe dato un contributo superiore

E’ dura giocare in dieci contro la Roma, ma ancor più farlo in nove. E la Fiorentina, scesa in campo in inferiorità numerica, quando viene espulso Dodô non riesce più a contenere i giallorossi. Perché scesa in campo con un giocatore in meno? Vi siete forse accorti della presenza di Jovic? Un cartonato avrebbe dato un contributo superiore. Aridateci Kokorin.

Dodô – 0 – Sotto la zucca paglierina dimentica di infilare il cervello. In meno di mezz’ora prende due ammonizioni una più stupida ed inutile dell’altra e lascia la squadra in dieci (anzi in nove).

Ikone – 4 – Si autoscarta un paio di volte prima di retrocedere a far poco e nulla sul centrocampo.

Jovic – 2 – Avete presente quelli che fanno jogging e conversazione la domenica alle Cascine? Ecco, grinta e ritmo sono quelli. Il dubbio: più indolente o indisponente?

