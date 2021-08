Dolci conferme per Martinez Quarta e Nico Gonzalez: Scaloni li convoca per i prossimi impegni dell’Argentina

Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina fresca campione d’America, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi appuntamenti di qualificazione ai Mondiali 2022. Tra i presenti in lista figurano due giocatori della Fiorentina, ossia Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez. Confermato anche l’ormai ex capitano viola Pezzella.