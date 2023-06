Dolfi è insuperabile: il portiere della Fiorentina Under 16 para anche un rigore e i ragazzi di Capparella pareggiano a Parma nell’andata della semifinale Scudetto

La Fiorentina Under 16 di mister Marco Capparella pareggia 0-0 al Training Center di Collecchio in casa del Parma nell’andata della semifinale Scudetto di categoria. Gara piuttosto equilibrata nel primo tempo, in cui si segnalano al 17’ un tiro alto dal limite dell’area del centrocampista parmense Plicco, che in precedenza si era liberato un po’ in modo rude di Ciacci, ed al 30’ una conclusione troppo frettolosa di Atzeni che poteva giocarsi il 2 contro 2 assieme ad Evangelista anzichè tentare di sorprendere il portiere del Parma Casentini da fuori. Praticamente allo scadere del primo tempo invece Iuliani fallisce una grande opportunità sullo scarico di Alinovic, spedendo fuori un rigore in movimento

Nella ripresa invece è netto il dominio del Parma, alla ricerca di un gol che lo porterebbe avanti nel doppio confronto. La Fiorentina è infatti avvantaggiata in virtù della peggiore classifica dei ducali nella stagione regolare. Al primo minuto della ripresa il portiere della Fiorentina Dolfi compie un miracolo su Plicco. Il portiere viola mura la conclusione mancina dell’8 gialloblu. Il portiere viola Dolfi è ancora decisivo su Plicco al 51’, stavolta un intervento più semplice ma importante sul numero 8 gialloblu dopo il buco dei centrali viola.

Occasionissima Parma neanche un minuto dopo, con De Simone che colpisce l’esterno della rete da posizione molto favorevole. Si salva ancora al 58’ la Fiorentina, con Dolfi che mura nuovamente, stavolta su De Simone. Ozzano al 62’ fa quasi 50 metri palla al piede ma poi spara debolmente e centrale permettendo la parata a Dolfi. Al 72’ Dolfi para alla grande tuffandosi alla propria destra, il rigore di Plicco. Da segnalare che il penalty è parso assolutamente inesistente, con Dolfi che aveva anticipato nettamente De Simone, poi finito addosso al portiere gigliato. Intervento strepitoso del portierino viola, già aggregato da tempo alla Primavera e che con Vannucchi e Martinelli rappresenta un altro elemento da seguire con estrema attenzione. Finisce 0-0 ed al ritorno al Parma servirà la vittoria entro i supplementari per agguantare la finale.