Domani il giorno giusto per gli unici due acquisti di gennaio

Sarà lunedì il giorno giusto per veder a questo punto confermati i due colpi invernali della Fiorentina. Nella giornata di domani, infatti, arriverà a Firenze Salvatore Sirigu, portiere in arrivo in prestito secco dal Napoli che svolgerà le visite mediche con i viola. Arriva al posto di un deludente Gollini, per provare ad insidiare il posto di Terracciano.

Ci sarà poi Josip Brekalo, per il quale la Fiorentina è pronta a chiudere. L’esterno croato del Wolsburg andrà in scadenza con i tedeschi a giugno, ma i dirigenti gigliati hanno preferito anticipare il colpo a gennaio pagando un piccolo indennizzo per averlo subito a disposizione.

Saranno gli unici due acuisti di questa finestra di mercato, dunque. Più che altro per un problema di liste. Il portiere, il croato e il rientrante Castrovilli rientreranno nei cambi previsti dalla lista UEFA, ma non ci saranno altre entrate. Nei restanti giorni si penserà al futuro: Cittadini e Viti i profili che piacciono per l’estate e ci sarà tutto il tempo per programmare le due operazioni con calma. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.