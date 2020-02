Domani la Fiorentina sarà orfana di una pedina importante, ma Iachini sembra avere le idee chiare

Il cartellino rosso rimediato contro il Milan costringerà il terzino viola Dalbert a saltare la prossima sfida della Fiorentina contro l’Udinese. Un problema non da poco per Iachini che si trova a dover trovare un sostituto per un giocatore che fino ad oggi aveva saltato solo una partita con la maglia viola. Da quando è arrivato a Firenze infatti, Dalbert non è stato della partita solo contro il Genoa al Franchi, assente perché squalificato. In quell’occasione a rimpiazzarlo ci fu Lorenzo Venuti, reinventato proprio da Iachini esterno sinistro nel centrocampo a 5. In quell’occasione il terzino viola non incise molto sulla partita, ma vista l’emergenza e il cambio di ruolo la sua prestazione fu sufficiente. Quasi sicuramente però, questa volta la scelta di Iachini non ricadrà su Venuti. Con l’arrivo di Igor a Firenze, la Fiorentina può contare su un difensore, ma anche su un giocatore che può coprire gran parte della fascia sinistra. A Ferrara il brasiliano ha spesso ricoperto il ruolo di terzino/esterno, arrivando a spingersi fino oltre la metà campo avversaria. L’alternativa (molto meno quotata) potrebbe essere Riccardo Sottil, di certo meno difensivo sia di Dalbert che di Igor. Per un brasiliano squalificato, ce n’è un altro pronto a mettersi in mostra in un ruolo ancora inedito per lui in maglia viola. Riuscirà Igor a convincere anche in fase di spinta?