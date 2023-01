Dominguez e Terzic, Fiorentina e Bologna si respingono. Pradè studia la strategia per cessare il muro contro muro

La Fiorentina non molla Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino è da sempre un pupillo di Daniele Pradè, che già in passato aveva provato a portarlo in riva all’Arno. Secondo La Nazione, nel mercato di gennaio la dirigenza viola potrebbe fare un nuovo tentativo.

Tuttavia, convincere il Bologna non è affatto facile. La società rossoblù non avrebbe intenzione di privarsi di uno dei suoi titolarissimi a gennaio, tuttavia la Fiorentina potrebbe giocarsi la carta Terzic. Il terzino serbo infatti piace molto al Bologna, che lo sta chiedendo con insistenza. Per il momento da Firenze è arrivato un no, anche perché Terzic è di fatto l’unica riserva naturale di Biraghi, ma chissà che le cose non possano cambiare se nella trattativa venisse in qualche modo inserito Dominguez.