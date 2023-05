Donadel-Ancona: settimana decisiva per la permanenza dell’ex Fiorentina alla guida dei marchigiani

Come riportato da tuttomercatoweb, questa settimana sarà decisiva per il futuro di Marco Donadel, ex Fiorentina e attuale tecnico dell’Ancona. La società marchigiana si esprimerà infatti sul futuro del proprio mister, quest’anno alla prima esperienza da capo allenatore.

L’ex centrocampista, forte di aver portato la squadra al settimo posto in Serie C e quindi ai playoff, ha buone probabilità di essere riconfermato, anche se ancora rimangono da chiarire i termini dell’accordo per la prossima stagione.

