Donadel: “La mia Fiorentina vinceva perché era un grande gruppo. Firenze e i suoi tifosi mi sono rimasti nel cuore”

L’ex calciatore della Fiorentina Marco Donadel ha parlato a Cronache di Spogliatoio ripercorrendo i suoi anni in maglia viola: “A Firenze ho passato degli anni d’oro, non a caso vivo ancora qui. Questa città mi è rimasta nel cuore, così come la tifoseria che è davvero unica. Uno dei ricordi più belli che ho è la partita contro l’Everton a Goodison Park, in particolare quando corremmo ad abbracciare Santana dopo il rigore decisivo. Fu una vera e propria battaglia, vinta perché eravamo un grande gruppo”.

E poi sull’ex compagno Adrian Mutu: “Era un fenomeno in campo. Ha sempre avuto la fama del bad boy, ma vi assicuro che non è così. In allenamento era il primo a guidare la squadra, e organizzava sempre cene di gruppo. Dava tutto anche in allenamento perché neanche lì voleva perdere”.