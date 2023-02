Donati: “Difficile per la Fiorentina ripetere la scorsa stagione, con il Verona sfida difficile. Dodô…”

Questo pomeriggio l’ex difensore del Verona Massimo Donati, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi della sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Hellas di Zaffaroni. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina non sta facendo benissimo in campionato se si considera quanto di straordinario fatto nella scorsa stagione, con la qualificazione in Europa la squadra era andata molto oltre le aspettative. E’ normale che quando fai un campionato del genere poi devi puntare sempre più in alto, e come sappiamo non è semplice: forse anche inconsciamente il rischio è quello di sentirsi appagati. E’ logico che da fuori noi possiamo fare solo delle supposizioni, perchè non sappiamo realmente quello che succede quotidianamente all’interno dello spogliatoio, però è un dato di fatto che quest’anno la squadra non riesce a trovare gli stessi risultati della scorsa stagione, e i motivi credo siano da ricercare da più parti. Uno può essere la frustrazione, proprio perche non riesci a esprimere il meglio di te, e le sfide in Europa possono diventare fondamentali per il morale perche sono tutte gare da dentro o fuori dove ti giochi tutto. In campionato ormai, non dico che sia ormai tutto compromesso, ma è chiaro che è molto difficile confermare certi risultati”.

Il difensore ha poi analizzato il difficile momento attraversato da Dodo: “Quando si parla di giocatori che arrivano dall’estero sono dell’idea che ci sia sempre bisogno di aspettarli, anche perchè in Italia gli allenatori guardano molto l’aspetto tattico e quindi un giocatore dalla cultura calcistica diversa è possibile che possa andare in difficoltà, è successo a lui ma anche a tanti altri giocatori del nostro campionato ora ed in passato. Quando un giocatore ha qualità, come lui ha dimostrato, perchè se un giocatore se è bravo viene fuori. Magari all’inizio sembra una delusione però con il tempo a disposizione ha modo e tempo di capire cosa vuole da lui il tecnico”.

Ha concluso parlando del Verona: “Ho avuto modo di vederlo da vicino più di una volta ed è una squadra in fiducia. Hanno sistemato la fase difensiva, e adesso riescono a subire meno gol rispetto alla prima parte di stagione, ma sopratutto credono davvero nella salvezza. Anche con la Roma hanno perso 1-0 ma hanno lottato fino al novantesimo. La Fiorentina dovrà stare attento perchè corrono molto e dal punto di vista mentale sono tutt’altro che abbattuti”.