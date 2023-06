Dopo anni di incertezze adesso Milenkovic è un punto fermo: adesso è quasi incedibile

L’edizione odierna de La Nazione ha voluto farei punto della situazione su uno dei pochi insostituibili della Fiorentina di Vincenzo Italiano: se infatti il reparto difensivo sembra esser pronto ad un vero e proprio restyling, l’unica certezza resta Nikola Milenkovic. Nonostante però appunto il centrale serbo rappresenti uno dei pilastri della colonna vertebrale della squadra viola, negli ultimi anni durante il mercato è stato quasi sempre vicino a lasciare Firenze. Negli anni il difensore ha dimostrato di piacere alla Juventus prima e ad Inter poi, senza dimenticare il forte interesse del Napoli che lo avrebbe individuato come sostituto ideale del partente Kim.

Secondo quanto riportato dal quotidiano però, almeno stando alla situazione attuale, nonostante tutte queste voci, Milenkovic è destinato a rimanere a Firenze: il contratto che lega il giocatore alla Fiorentina scade nel 2027 ed anche per questo Italiano lo considera incedibile. Sembra essere finalmente cambiata l’aria attorno al giocatore, con la Fiorentina che adesso non ha quindi alcun obbligo di dover prendere in considerazione qualsiasi tipo di offerta possa arrivare per lui.