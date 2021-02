Dopo Astori, la Fioretti ritrova l’amore con un calciatore dell’Inter

Tre anni dopo la morte del capitano e difensore della Fiorentina, Davide Astori, Francesca Fioretti sembra aver ritrovato l’amore.

“Chi” ha paparazzato l’attrice insieme al difensore dell’Inter, Aleksandar Kolarov, mentre i due si scambiano un bacio appassionato. Dopo aver trascorso un pomeriggio insieme, il serbo l’ha accompagnata alla stazione di Milano, dove è stata immortalata la scena ripresa nella foto pubblicata dal settimanale.

Nel frattempo la stessa Fioretti si è lasciata andare ad uno sfogo sulla morte di Davide pubblicato sui social: “In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che venga fornita un’interpretazione parziale e contraddittoria di una perizia medica”.

E ancora: “Il processo in corso serve ad arrivare a una verità, che non sarà consolatoria in ogni caso: l’idea che la morte di Davide potesse essere evitata aumenta persino il dolore”.