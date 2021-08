“Dopo Atletico e Tottenham, si fa avanti prepotentemente anche il City per Vlahovic. Ma la Fiorentina spera nel rinnovo…”

Non solo Atletico Madrid e Tottenham, c’è un altro club molto ricco e molto pericoloso che si è avvicinato a Dusan Vlahovic e si tratta del Manchester City: come riportato dalla giornalista del TG Rai Sara Meini infatti, i Citizens potrebbero veramente far vacillare la Fiorentina, in realtà ancora speranzosa di poter arrivare al rinnovo del contratto. Il City dello sceicco Mansur sta provando a prende Kane ma se non dovesse riuscirsi potrebbe virare con decisione proprio sul bomber serbo:

