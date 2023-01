Dopo aver battuto il Benfica, il Braga ottiene un’altra vittoria roboante e manda segnali alla Fiorentina

Si fa decisamente fatica a stare tranquilli guardando cosa sta facendo il Braga, avversario della Fiorentina nei 16esimi di Conference League. La squadra portoghese, infatti, alla ripresa del campionato ha inflitto un netto 3-0 alla capolista Benfica e ieri sera non è stata da meno.

Benché l’avversario, ovvero il Santa Clara quart’ultimo in classifica, non fosse certo impegnativo, lo Sporting Braga ci è andato giù pesante portando a casa una vittoria in trasferta per 4-0. Protagonista indiscusso Ricardo Horta, che ha segnato una doppietta, mentre gli altri gol sono stati di Medeiros e Andre Horta. Segnali forti dunque da parte del Braga nei confronti della Fiorentina, che se vorrà passare il turno dovrà decisamente invertire la rotta da qui a febbraio.