Dopo aver conquistato il primo punto con la Salernitana, Ribery alza subito la prima bandiera bianca

Anche nelle passate stagioni, Franck Ribery non aveva regalato purtroppo una gran continuità alla Fiorentina dal punto di vista fisico: ci fu in particolare il problema alla caviglia a compromettere la sua prima annata in viola. L’anno scorso invece una presenza più o meno costante ma con il fisiologico problemino fisico sempre dietro l’angolo. Dopo l’addio, l’estate in solitaria e lo sbarco alla Salernitana a fine mercato: subito in campo, mercoledì quasi per tutta la gara, e ora il primo forfait fisico, certificato da Castori in sala stampa: “Ha avuto un affaticamento che non ci consentirà di utilizzarlo domani. Una cosa di poco conto, ma non valeva la pena correre rischi”. Il francese salterà quindi la sfida con il Sassuolo.