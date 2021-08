Dopo aver sconfitto Commisso e la Fiorentina, Friedkin è pronto a mettere radici…a Firenze!

In attesa della presentazione del nuovo progetto per la costruzione dello stadio, Dan Friedkin ha annunciato l’apertura del suo primo hotel di lusso in Italia della linea Auberge Resorts Collection.

Come scrive Giallorossi.net, il tycoon texano avrà il compito di riqualificare il Collegio alle Querce, l’hotel di Firenze che nel 2017 è stato comprato da Leeu Collection e che ha affidato al presidente giallorosso l’opera di rifacimento della location.