La Roma vince a La Spezia con un gol per tempo e si rilancia in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria come da pronostico per la Roma nel posticipo delle 18 a La Spezia e rilancio in zona Champions per la squadra di Mourinho. I giallorossi hanno vinto per 2-0 con una rete per tempo: al 45′ vantaggio firmato da El Shaarawy, su assist di Dybala. Nella ripresa raddoppio di Abraham che chiude la partita.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Roma 37, Lazio 34, Atalanta 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus 22, Empoli 22, Bologna 22, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.