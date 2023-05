Dopo due mesi senza respiro, la Fiorentina riscoprirà la parola “riposo”

Era lo scorso 1 aprile, quando la Fiorentina sbancava San Siro contro l’Inter e iniziava un incredibile tour de force di due mesi terminato ieri con un’altra vittoria, quella contro la Roma. Dal primo giorno di aprile al 27esimo di maggio: 57 giorni, 17 partite, per una media di una gara ogni tre giorni e mezzo. Nello stesso periodo, in Italia, solo l’Inter di Inzaghi ha giocato tante partite quante la Fiorentina.

In questo periodo la squadra di Vincenzo Italiano ha sempre giocato turni infrasettimanali, tra Conference League, Coppa Italia e campionato. Una striscia infinita di partite praticamente attaccate che ha portato i ragazzi viola in due finali e all’attuale ottavo posto in campionato, con protagonisti praticamente tutti gli elementi della rosa viola.

Al termine della stagione mancano ancora due partite: la trasferta contro il Sassuolo, ultima di Serie A, e la ben più importante finale di Conference League contro il West Ham. Dopo la vittoria contro la Roma, dopo due mesi, i ragazzi di Italiano potranno avere un’intera settimana di riposo (addirittura otto giorni) per recuperare le energie e preparare al meglio gli ultimi due impegni. Due i giorni liberi concessi dal tecnico viola. Gli allenamenti riprenderanno infatti martedì.