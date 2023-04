Dopo esser stato eliminato da lui, Sarri irrompe su Karlsson per soffiarlo alla Fiorentina

Tra i nomi più interessanti della Conference League c’è sicuramente quello di Jesper Karlsson, esterno offensivo svedese dell’Az Alkmaar e giustiziere della Lazio agli ottavi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio i biancocelesti avrebbero sciolto le riserve su di lui per provare a portarlo in Italia in estate, su indicazione di Maurizio Sarri. Qualche passo in direzione del classe ’98 l’aveva mosso anche la Fiorentina a gennaio ma nei prossimi mesi la valutazione di Karlsson potrebbe diventare anche molto più alta rispetto all’inverno. La società viola per altro scelse poi Brekalo, che ha la stessa età e ancora tutto un potenziale da dimostrare.