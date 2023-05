Dopo Ikoné la Fiorentina punta un altro attaccante del Lille? Dalla Francia spunta la notizia, ma i viola…

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione Jonathan Bamba, esterno d’attacco classe ’96 del Lille. Lo scorso inverno, la società viola aveva già trattato con successo con il club francese per l’acquisto di un altro Jonathan: Ikoné.

Tornando all’attaccate del Lille, Bamba, con tutta probabilità non proseguirà la sua avventura oltralpe, con il contratto che andrà in scadenza proprio in estate. L’occasione potrebbe essere ghiotta, visto che il valore del giocatore è alto, ma la società viola dovrebbe fare posto visto l’alto numero di giocatore sugli esterni. In questa stagione per Bamba 30 presenze, 5 gol e 6 assist con il suo Lille. La Fiorentina continua a monitorarlo (lo aveva fatto anche in passato), ma a fine stagione in attacco ci saranno da fare delle scelte.