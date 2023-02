Dopo il riposo in Europa, a Verona torna Terracciano: per ritrovare un clean-sheet che manca ormai da quasi quattro mesi

Dopo aver lasciato, per la prima volta, il posto a Sirigu in Coppa, Pietro Terracciano è pronto a riprendersi la porta. Contro il Verona, Vincenzo Italiano si affiderà di nuovo al suo portiere titolare, in una sfida delicata nella quale non subire sarà fondamentale. La quasi-statistica del “un tiro un gol” ha colpito anche il suo vice giovedì contro il Braga, ma ritrovare un clean sheet diventa un imperativo per la Fiorentina.

Le zero reti subite risalgono non troppo indietro nel tempo in Europa, dallo 0-4 in Portogallo, ma il discorso è ben diverso in campionato. La Fiorentina, infatti, non chiude un match di Serie A con la porta inviolata dal 6 novembre 2022, quando i Viola si imposero per 2-0 sul campo della Sampdoria. Un tempo troppo lungo e una statistica che ha bloccato il cammino in campionato dei gigliati, che contro il Verona si riaffideranno a Terracciano per provare a non subire gol in trasferta.