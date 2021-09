Dopo aver visto il sogno Vlahovic sfumare, i tifosi del Tottenham si rivoltano contro il club londinese

Doveva essere il grande colpo del mercato il nuovo attaccante del Tottenham, invece a Londra è rimasto Harry Kane, di fatto bloccando gli affari in entrata per il reparto offensivo. Il club londinese aveva approfondito i contatti anche con la Fiorentina per Dusan Vlahovic, ma Commisso ha alzato un muro invalicabile. Il giornalista Fabrizio Romano nelle scorse ora ha fatto trapelare la notizia del fatto che il Tottenham sia già alla ricerca per un attaccante per la prossima stagione e la news ha mandato su tutte le furie i tifosi degli Spurs che si aspettavano il grande colpo quest’estate. Sui social diversi utenti hanno espresso il proprio disappunto contro Paratici&Co. Insomma, la questione del mancato arrivo dell’attaccante a Londra, sponda Tottanham, sembra avere lasciato strascichi.