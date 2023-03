Dopo il successo ai rigori contro gli ungheresi, ecco quale sarà l’avversario della Fiorentina nella semifinale del Viareggio

Gli otto successi in bacheca ne aspettano da troppo tempo un nono. Ed ecco che la Fiorentina ha una grandissima occasione di trionfare nel Torneo di Viareggio, nel quale è arrivata in semifinale dopo aver piegato la Honved nella sfida di questo pomeriggio. Il successo ai rigori ha consegnato ai Viola la possibilità di giocarsi la finale contro il Sassuolo, sabato 1 aprile allo stadio Buon Riposo di Seravezza (LU) alle ore 14. Il match sarà visibile in chiaro, su Rai Sport, ma per chi non potrà seguirlo, FiorentinaNews.com provvederà con una speciale diretta testuale.

L’altra semifinale, invece, vedrà impegnati Torino e Bologna, sempre di sabato, ma alle ore 18 e al Masini di Santa croce sull’Arno. La Fiorentina, che conta appunto 8 titoli, non vince il Viareggio dal lontano 1992 e quest’anno si sta regalando l’opportunità di alzarlo un’altra volta.