Dopo la disastrosa avventura a Firenze, Gollini convince il Napoli, che adesso lo vuole riscattare

Pierluigi Gollini non ha lasciato un grande ricordo di sé alla Fiorentina, dopo essere arrivato ad inizio stagione in prestito dall’Atalanta. A gennaio il club viola e quello partenopeo hanno messo in atto uno scambio di portieri che ha portato il ferrarese in Campania e Salvatore Sirigu in Toscana. Sfortunato quest’ultimo, infortunatosi gravemente dopo poche settimane e finendo la stagione in anticipo.

Gollini invece ha fatto vedere buone cose in campo sostituendo in qualche partita il titolare Meret. Gli azzurri vorrebbero riscattarlo dall’Atalanta, per una cifra però scontata rispetto agli otto milioni previsti da contratto. Nelle prossime settimane le due società discuteranno di questi termini. Lo riporta tuttomercatoweb.com.