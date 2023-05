Dopo la Fiorentina, l’Inter fa vittima anche l’Atalanta e torna al secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita tra Inter e Atalanta a San Sito. Dopo aver battuto la Fiorentina in Coppa Italia, i nerazzurri vincono anche contro la Dea per 3-2. Decisivi i gol di Lukaku, Barella e Lautaro, che rispondono ai gol di Pasalic e l’autogol di Onana dopo il tiro in porta di Muriel. Con questi tre punti l’Inter di Inzaghi ritorna al secondo posto, in attesa della gara della Lazio.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Inter 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 42, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.