Dopo la Fiorentina, Muriel ha trovato la sua ‘casa’: “Chiuderei la carriera a Bergamo, rimarrei anche a vita”

L’attaccante ex Fiorentina Luis Muriel, quattro anni fa, ha disputato un’ottima metà di stagione in prestito a Firenze, ma non ha avuto la possibilità di continuare la sua avventura in maglia viola visto il mancato riscatto. Il colombiano, dunque, ha trovato casa all’Atalanta, dove si è consacrato. Ecco le sue parole in un’intervista a L’Eco di Bergamo: “Sono sincero, qui a Bergamo chiuderei la carriera”.

“Molti me lo chiedono quando giro per strada e lo farei più che volentieri. Magari ci sarà la possibilità di rimanere qui a Bergamo a vita, chissà. Ho sentito grande fiducia qui, è un ambiente che mi ha sempre dato allegria”.