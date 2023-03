Dopo la Fiorentina ora Martinez Quarta vuole convincere anche Scaloni. Il difensore viola in chiamato al definitivo salto di qualità

La Fiorentina ha fatto un investimento importante con Martinez Quarta ormai due stagioni fa e l’ex River Plate ha mostrato doti importanti sul piano tecnico e caratteriale, senza tuttavia trovare mai l’agognata continuità. Sul piano dell’impiego e del rendimento il ‘Chino’ non ha mai offerto le necessarie garanzie, faticando ad adattarsi nel modo migliore al calcio italiano.

Dal punto di vista tecnico il classe ’96 argentino è un elemento prezioso per mister Italiano perché padroneggia il fraseggio ma sa anche disimpegnarsi nel gioco più lungo. Martinez Quarta se la cava anche nel gioco aereo pur non essendo un colosso; i problemi maggiori il calciatore sudamericano li ha avuti in relazione al temperamento in campo, sul piano tattico e nella gestione della concentrazione nell’arco dei 90 minuti.

Le ultime tre gare hanno visto una crescita esponenziale di Martinez Quarta che ha guidato la difesa della Fiorentina, anche se orfana di un leader come Milenkovic. ‘Al Chino vogliamo bene…’ ha affermato di recente il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, salvo poi escludere ancora dalle convocazioni dell’Albiceleste il centrale gigliato.

I prossimi mesi e gli impegni considerevoli in campo nazionale ed internazionale con la Fiorentina saranno per Martinez Quarta l’occasione per cercare di convincere nuovamente l’allenatore della squadra Campione del Mondo in carica a concedergli nuovamente fiducia.