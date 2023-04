Dopo la mega-rissa, ricorso respinto: l’Inter dovrà sfidare la Juventus per la finale di Coppa Italia senza un top in attacco

Prima di conoscere il destino della Fiorentina in Coppa Italia, la prima sfida uscirà dal Derby d’Italia di ritorno del prossimo 26 aprile tra Inter e Juventus. Simone Inzaghi deve rinunciare al protagonista della gara d’andata, ovvero Romelu Lukaku, che è stato espulso dopo l’esultanza reputata polemica nei confronti dei sostenitori bianconeri.

L’Inter aveva presentato ricorso, ma la Corte Sportiva d’Appello l’ha respinto: Lukaku non giocherà contro la Juventus. Ricordiamo, inoltre, che nella sfida d’andata erano stati espulsi anche il portiere nerazzurro Samir Handanovic e l’ex viola Juan Cuadrado, squalificato per addirittura tre turni di Coppa (e dunque assente in un’eventuale finale).