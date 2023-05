Dopo la nuova penalizzazione, la Juventus cade pesantemente sul campo dell’Empoli. Poker a sorpresa dei toscani Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa l’ultima gara in programma della 36° giornata di Serie A. Altra delusione per la Juventus, che dopo aver subito la penalizzazione di 10 punti, è clamorosamente caduta sul campo dell’Empoli. Gli Azzurri, infatti, si sono imposti per 4-1 grazie ad una doppietta di Ciccio Caputo, una rete di Sebastiano Luperto e un gol in extremis di Piccoli. Gol della bandiera per l’ex Fiorentina Federico Chiesa. Con questo risultato, i bianconeri scendono al settimo posto, l’ultimo valido per l’Europa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 42Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.