L’Italia U21 di Paolo Nicolato è uscita vittoriosa dalla partita contro il Lussemburgo di questo pomeriggio. Un secco 3-0 rifilato dagli azzurrini alla squadra ospite nella gara valevole per le qualificazioni a Euro 2023 U21. Le reti sono state di Pirola, autogol di Olesen e Cancellieri. Esordio per il terzino di proprietà della Fiorentina in prestito al Perugia Gabriele Ferrarini, alla sua prima chiamata in questa Nazionale, subentrato a Raoul Bellanova all’89esimo.