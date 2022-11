Dopo la svolta improvvisa è tempo di riflessioni per Ranieri. Il difensore e la Fiorentina al lavoro per il futuro

Nel momento di massima emergenza del reparto difensivo viola, anche Luca Ranieri ha trovato spazio nella Fiorentina. Il classe ’99 ligure, dopo un ritiro vissuto ai margini e le valigie pronte, è invece tornato a Firenze per rimanerci. Due le presenze del versatile difensore mancino, contro Rigas in Conference League e Verona in Serie A, entrambe al centro della retroguardia gigliata. Ranieri si è visto l’ultima volta il 18 di settembre, poi soltanto panchina per lui.

Scelto come quarto difensore dopo la partenza di Nastasic, Ranieri non ha mai avuto reali velleità di trovare spazio. Tuttavia la permanenza del giocatore lo scorso anno a Salerno tornava molto comoda per la lista Serie A: cresciuto nel vivaio viola, Ranieri non occupa uno slot. Adesso però il calciatore è scivolato nel dimenticatoio. Il rientro di Milenkovic, le ottime prove di Martinez Quarta ed il recupero completo di Igor: il campo per Ranieri è un miraggio. Non ci sono reali prospettive di crescita e miglioramento per il calciatore alla Fiorentina essendo impossibile avere continuità, ed ecco che sono in corso valutazioni sul futuro.

La dirigenza viola ed il giocatore stanno studiando la soluzione migliore per il prosieguo di stagione e non solo. Il calciatore è assistito dall’agenzia di Mario Giuffredi, che cura anche gli interessi di altri due giocatori della Fiorentina, Biraghi e Maleh. Il calciatore può partire nel prossimo mercato con la giusta proposta, anche a titolo definitivo, considerato il contratto in scadenza nel 2024. La Fiorentina sta valutando l’ingresso di un altro centrale nel pacchetto, considerati i tanti impegni e dovrà comunque operare dei cambiamenti o agire in uscita per trovare un posto.