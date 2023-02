Dopo la testa di maiale, è arrivata la telefonata di Gravina: “La FIGC è vicina a Lanna e alla Sampdoria”

Dopo la testa di maiale fatta recapitare qualche giorno fa alla sede del club, la FIGC ha voluto esprimere la propria vicinanza al presidente della Sampdoria Marco Lanna e a tutta la società blucerchiata attraverso un comunicato. “La Figc condanna inequivocabilmente ogni atto di intimidazione e di violenza, esprimo solidarietà alla dirigenza del club doriano”.

Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha manifestato così, in una telefonata, tutta la sua vicinanza al n.1 della Sampdoria. Questo è il secondo episodio in poche settimane che scuote l’ambiente sampdoriano e netta è stata la presa di posizione del numero uno della Figc: “Nel mondo dello sport e nel calcio che amiamo non c’è spazio per questi comportamenti, siamo uniti nel contrastare qualsiasi forma di mancanza di rispetto e di degenerazione violenta”.