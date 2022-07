Dopo la trattativa saltata con la Fiorentina, il futuro di Grillitsch oscilla tra l’Inghilterra e la Turchia

Il centrocampista Florian Grillitsch sta facendo fatica a trovare una sistemazione, dopo che il suo contratto con l’Hoffenheim è scaduto a giugno. Ci aveva provato la Fiorentina, come confermato dallo stesso Pradè, ma gli strani agganci economici che il padre del calciatore aveva provato a imbastire non hanno convinto per niente la società viola. Questo è bastato per abbandonare la pista che avrebbe portato all’austriaco.

Adesso, di certo non c’è la fila per lui, ma qualche interesse si è palesato. Dall’Inghilterra, si registra una particolare attenzione da parte di un club ignoto (che sappiamo essere di Premier League). Occhio anche alle voci turche, con Galatasaray e Besiktas interessate, anche se con i giallorossi l’abbozzo di trattativa intavolato rischia già di saltare.