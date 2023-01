Dopo la vittoria sull’Ascoli, ecco l’avversario della Primavera in Coppa Italia: ci sarà il replay della finale della scorsa stagione

Dopo il successo di ieri per 4-1 sull’Ascoli, adesso la Fiorentina Primavera conosce anche il suo prossimo avversario in Coppa Italia. La Primavera nerazzurra dell’Atalanta ha infatti superato per 1-0 il Frosinone al Centro Bortolotti di Zingonia negli ottavi di finale della Primavera TIM Cup 2022-2023, guadagnandosi il passaggio ai quarti dove affronterà proprio la Fiorentina.

Il match verrà disputato in casa dei Viola di mister Aquilani, al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino, dove l’U19 proverà a superare l’Atalanta come già successo nella finale di Coppa Italia della passata stagione. I nerazzurri al momento occupano il 14° posto in campionato, a nove distanze dalla Fiorentina che risiede al quarto posto.