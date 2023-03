Dopo le difficoltà di Sivas, un altro charter è pronto a far volare i tifosi della Fiorentina a Poznan: i dettagli

Che stavolta sia quella buona? La Fiorentina si prepara a vivere un mese ricco di appuntamenti, quello che ad aprile la vedrà scendere in campo ben nove volte, fra cui ci sarà anche la trasferta di Poznan. L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha organizzato un volo charter per raggiungere la località polacca, come era stato fatto anche per Sivas.

Le condizioni per permettere l’organizzazione del precedente volo però non c’erano state, costringendo l’ACCVC ad annullare tutto. Stavolta il tifo organizzato viola ci vuole riprovare, proponendo i voli di andata e ritorno, più il trasferimento in pullman, al prezzo di 350€ (escluso il biglietto per la partita). La trasferta in Polonia dovrebbe essere meno complicata rispetto a quella in Turchia e ci si augura quindi che molti più tifosi viola possano raggiungere Poznan per supportare la squadra di Italiano alla conquista delle semifinali di Conference League. Di seguito tutti i dettagli: