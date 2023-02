Dopo le ottime prestazioni in Conference, Cabral chiede spazio anche in Serie A

4 gol nelle ultime 3 partite. Un segnale abbastanza chiaro di Arthur Cabral alla Fiorentina e a mister Vincenzo Italiano, che adesso dovrà essere bravo a gestire la coppia d’attacco nel migliore dei modi per trovare una continuità in fase realizzativa mai pienamente avuta. Il brasiliano scalpita, con una forma fisica che sembra eccellente.

Jovic, dal canto suo, al gol del compagno contro il Braga è scattato in piedi dalla panchina esultando come un pazzo, sintomo che il rapporto tra i due è dei migliori. Adesso però l’ex Basilea chiede spazio anche in campionato dopo le ottime prestazioni in Conference. In fondo a togliere le castagne dal fuoco in occasione del pareggio contro l’Empoli ci ha pensato lui. Lo sottolinea La Nazione.