Dopo l’errore con la Fiorentina Insigne sbaglia nuovamente un rigore ma ci pensa Osimhen a regalare al Napoli la vittoria contro il Torino Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce per 1-0 il posticipo delle ore 18 tra Napoli e Torino. I padroni di casa hanno l’occasione di sbloccare la gara al 27′ con Insigne, che ripete però l’errore contro la Fiorentina facendosi parare un altro calcio di rigore, stavolta da Milinkovic-Savic. La gara resta bloccata fino all’81, quando dopo un rimpallo in area Osimhen stacca di testa siglando il gol del vantaggio per i partenopei. Con questo risultato il Napoli di Spalletti prosegue la serie di vittorie consecutive e torna in testa alla classifica salendo a quota 25, mentre i granata di Juric restano a 8.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta 14, Fiorentina, Bologna 12, Juventus 11, Empoli, Udinese 9, Torino, Verona, Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria, Genoa, Cagliari 6, Venezia 5, Salernitana 4.