Dopo l’Inter, l’Empoli ferma anche il Milan di Pioli a San Siro Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Milan-Empoli è finita a reti bianche, in uno scialbo anticipo del venerdì sera pasquale. Gli uomini di Pioli ci hanno provato più volte a sbloccare il risultato, ma il massiccio turnover in vista della Champions è costato due punti ai rossoneri. Nel finale annullato anche un gol dal VAR a Giroud, che aveva effettivamente segnato con un braccio. Con questo risultato, il Milan sale a 52 punti, mentre l’Empoli va a 32. Secondo risultato positivo stagionale a San Siro per la formazione di Zanetti, che poche settimane fa aveva battuto l’Inter al Meazza.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Lazio 55, Milan 52, Inter 51, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44, Fiorentina 40, Bologna 40, Udinese 38, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 34, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.