Dopo lo scandalo D’Onofrio, l’AIA ha un nuovo numero uno. Ecco chi è il neo presidente eletto

Dopo lo scandalo D’Onofrio, che aveva portato alle dimissioni dell’ex presidente dell’AIA Trentalange, l’Associazione Italiana Arbitri ha un nuovo numero uno. Si tratta di Carlo Pacifici, da oggi il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri.

L’ex fischietto, in passato commissario della CAN D fino al 2017, è stato eletto – da unico candidato – al termine dell’assemblea svoltasi a Coverciano in questa mattinata. Pacifici succede quindi a Trentalange, dimessosi nei mesi scorsi a seguito dello scandalo D’Onofrio che aveva colpito la categoria arbitrale e tutto il sistema calcio.