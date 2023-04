Dopo lo stop alla trasferta dei tifosi del Feyenoord in Italia, arriva il divieto della UEFA per il viaggio dei romanisti in Olanda

Lasciano strascichi le trasferte dei tifosi esteri in Italia e degli italiani all’estero. Dopo che il viceprefetto vicario della Capitale, Raffaela Moscarella, aveva adottato, in vista della partita di Europa League della Roma contro il Feyenoord, il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda, dalla UEFA è arrivata una nuova comunicazione.

Ora è ufficiale il divieto imposto dalla federazione alla trasferta dei tifosi romanisti in Olanda per la gara di andata a Rotterdam, con lo stop alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Non ci saranno dunque tifosi ospiti nel doppio confronto tra Roma e Feyenoord, per decisioni che potrebbero ora riguardare anche altre squadre.

Proprio nelle ultime ore, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato di essere in dialogo con i vertici politici a Roma per discutere della trasferta dei tifosi del Lech Poznan a Firenze per la partita di Conference League contro la Fiorentina.