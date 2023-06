Dopo non aver trovato spazio con Monza e Modena, Ferrarini torna sul mercato. Il terzino viola è ambito da una neopromossa in B

Il terzino (ancora) di proprietà della Fiorentina Gabriele Ferrarini non ha vissuto una stagione fortunata. Non trovando spazio né al Monza e nemmeno al Modena in cadetteria. Ma non per questo non ci sono delle squadre sulle sue tracce.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, Ferrarini sarebbe finito nel mirino della Feralpisalò, formazione neopromossa in Serie B. Reduce da una stagione fallimentare, la scorsa estate non era nemmeno rientrato a Moena dalla Fiorentina, restando ad allenarsi in solitaria. Vedremo allora quale sarà il futuro del terzino destro, classe 200, originario di La Spezia.