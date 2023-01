Dopo Ounahi, piace un altro connazionale di Amrabat dalla Ligue 1: ecco il profilo che segue la Fiorentina

Rivelazione della prima metà di stagione in Ligue 1 con il Tolosa, con il quale annovera già numeri da leader. Protagonista in Qatar con il suo Marocco, con il quale ha centrato il quarto posto, andando persino in rete contro il Belgio. Di chi stiamo parlando? Ma del classe 2000 Zakaria Aboukhlal, che secondo calciomercato.com, piace alla Fiorentina (e non solo).

La società viola è vigile su alcuni profili che tanto hanno ben figurato con la selezione marocchina nella kermesse di Qatar 2022. Dopo l’interessamento per Ounahi (su cui è forte il Napoli), la Fiorentina continua a guardare in Ligue 1 per un attaccante che in questa stagione ha segnato cinque reti nel massimo campionato francese.