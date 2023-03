Dopo quasi due settimane, la Uefa si esprime sui fatti di Sivas: ecco la sanzione inflitta per l’aggressione a Bianco. Ma la mano pesante viene usata solo per Arslan

Dopo i (mis)fatti avvenuti durante il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, riguardanti l’aggressione di Alessandro Bianco, è arrivato il provvedimento della Uefa in merito.

A colpire il giocatore della Fiorentina sarebbe stato un tifoso che poi è stato arrestato. A distanza di 13 giorni dall’accaduto, è arrivata la decisione della Uefa che ha fatto chiarezza sull’episodio. “Ordinata la chiusura dello stadio di Sivasspor Kulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cui Sivasspor Kulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell’area di gioco contro gli intrusi”.

Inoltre è stato squalificato anche il giocatore di Sivasspor, Hakan Arslan, per un totale di 3 partite di competizione UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per aver aggredito un altro giocatore (Mandragora).