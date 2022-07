Dopo tanti acquisti arriva anche una partenza per la Fiorentina Femminile: l’ucraina Kravets scende in Serie B

Dopo i tantissimi acquisti di rinnovamento della rosa di Patrizia Panico, è arrivata anche una cessione per la Fiorentina Femminile. Si tratta di Darya Kravets, difensore ucraina che non ha trovato molto fortuna in maglia viola. La sua nuova destinazione è sempre in Italia, ma nel campionato cadetto, con la casacca del Como Women. Di seguito un estratto del comunicato della società lombarda:

“F.C. Como Women è lieta di annunciare l’arrivo della calciatrice Darya Kravets dalla Fiorentina. Darya, difensore classe 1994, è nata a Donetsk in Ucraina. Nel 2014 si è trasferita in Russia, per giocare nell’ FC Mordovia Saransk, squadra militante nella Russian Premier League. Conclusasi la parentesi in Russia, si è trasferita dapprima in Francia al Reims nel 2019 e poi in Italia alla Fiorentina nel 2021. Difensore titolare della nazionale Ucraina, vanta 18 presenze in Serie A femminile con la Fiorentina nella stagione scorsa“.