Dopo Tonali anche Chiesa potrebbe lasciare la Serie A: forte interesse dall’Inghilterra, la Juve fissa il prezzo

Dopo Sandro Tonali la Premier League è pronta ad aggiudicarsi anche un altro dei talenti della Nazionale Italiana di Roberto Mancini: stiamo parlando dell’attaccante della Juventus, ed ex stella della Fiorentina, Federico Chiesa che nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino di un club inglese.

Negli ultimi mesi sull’esterno classe ’97 si sono susseguiti gli interessi di Liverpool, Bayern Monaco e Paris Saint Germain, ma adesso in pole position sembra esserci l’Aston Villa di Unai Emery, fresco di ritorno in Europa. Per la prossima stagione, in cui i Villains appunto si troveranno a dover affrontare anche la Conference League, il tecnico spagnolo ha messo Federico Chiesa in cima alla lista dei rinforzi: secondo quanto riportato da BirminghamLive i contatti con entourage del giocatore e Juventus sono già in stato avanzato. Il prezzo del cartellino è di 60 milioni.