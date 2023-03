Dopo Toni più nulla per la Fiorentina: 17 anni a secco

C’era una volta un tempo in cui la Fiorentina in casa vinceva con continuità contro il Lecce. Con il passare degli anni però i salentini stanno diventando avversari ostici da affrontare a Firenze per i viola.

I giallorossi hanno ottenuto quattro risultati utili di fila in terra toscana e soprattutto in queste quattro partite, tre sono state vittorie.

E per ritrovare l’ultimo successo dei gigliati bisogna tornare abbastanza indietro nel tempo, ovvero al 5 febbraio 2006, quando è arrivato un successo per 1-0 firmato Luca Toni. Dopo di allora stop ai tre punti in casa: sarebbe anche l’ora di cominciare ad invertire questa tendenza. (Dati forniti da Footstats)