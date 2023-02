Dopo un mondiale al top, la delusione in maglia viola. Obiettivo: ritrovare Amrabat, e chissà che da ex contro il Verona…

Era stato Rocco Commisso a volerne l’acquisto dopo averlo visto giocare con la maglia dell’Hellas Verona. Sofyan Amrabat sta vivendo un periodo non positivo con la maglia della Fiorentina e la speranza è quella di ritrovarlo proprio contro la sua ex squadra. Dopo un Mondiale al 100%, che ha attirato anche le fantasie del Barcellona che era pronto a fare follie per lui nell’ultimo giorno di mercato, il marocchino non ha mai spiccato per le prestazioni in viola, macchiandosi anzi di qualche grave errore individuale (vedi contro l’Empoli al Franchi) e spesso rallentando la manovra viola.

I numeri per lui parlano da soli: 0 gol e 0 assist da inizio stagione. Non che il giocatore ci avesse abituato ad essere decisivo sottoporta, ma adesso serve ritrovarlo. La Fiorentina ne ha bisogno. Lo scrive il Corriere dello Sport Stadio.